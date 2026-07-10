«Татнефть» держит цены на своих заправках на стабильном уровне

В «Татнефть» заявили об удержании цен на АЗС на стабильном уровне

ПАО «Татнефть» удерживает цены на своих АЗС на стабильном уровне, но франчайзи устанавливают их, исходя из конъюнктуры и логистики. Об этом сообщили ТАСС в компании.

Отмечается, что компания не определяет ценовую политику станций, которые работают под брендом «Татнефть» на условиях франшизи. В пресс-службе подчеркнули, что «Татнефть» в рабочем порядке проведет работу с франчайзинговыми АЗС по вопросам ценообразования на топливо.

До этого автоэксперт Игорь Моржаретто сообщил, что для экономии топлива в первую очередь стоит воздержаться от лишних поездок и превышения скорости на дорогах — из-за этого бензин расходуется быстрее.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заверил, что правительство России взаимодействует с нефтяными компаниями для борьбы с ростом цен на бензин и дизель. Федеральная антимонопольная служба также борется с завышением цен на топливо и уже выявила сговор трех продавцов. Кроме того, регионы РФ принимают и свои меры по контролю за ситуацией на рынке. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее экономист спрогнозировал, когда в РФ закончится топливный кризис.