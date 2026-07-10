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В Росавиации прокомментировали ситуацию со спросом на авиаперевозки

Росавиация не увидела сильного падения авиаперевозок в сравнении с 2025 годом
Fasttailwind/Shutterstock/FOTODOM

Росавиация в 2026 году не видит значительного падения объемов авиационных пассажирских перевозок по сравнению с прошлым годом, несмотря на различные ограничения и факторы. Об этом заявил журналистам глава ведомства Дмитрий Ядров в кулуарах форума «Иннопром», передает РИА Новости.

По его словам, Минэнерго совместно с Минтрансом и другими уполномоченными ведомствами держат на контроле поставки керосина в аэропорты, благодаря этому самолеты продолжают полеты.

Пассажиропоток авиакомпаний России в 2025 году составил 108,85 миллиона человек. Министр транспорта РФ Андрей Никитин 8 июля на совещании с президентом России Владимиром Путиным сообщал, что авиакомпании страны в первые пять месяцев 2026 года перевезли 39,5 миллиона человек, что на 2,1% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Международная выставка «Иннопром» прошла в Екатеринбурге в период с 6 по 9 июля.

Ранее сообщалось, что в России продолжает стремительно расти спрос на путешествия внутри страны.

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