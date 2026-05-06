В России продолжает стремительно расти спрос на путешествия внутри страны

В топ-5 самых популярных направлений на майские праздники 2026 года у россиян вошли Турция, Египет, Россия, Вьетнам и Таиланд, однако ключевым трендом сезона стал рост спроса на внутренний туризм, рассказал «Газете.Ru» тревел-эксперт, основатель агентства премиальных путешествий PrimeTours Александр Перепёлкин.

По данным PrimeTours, спрос на поездки по России на майские вырос на 15% год к году, и это не разовый всплеск, а продолжение устойчивой динамики последних лет.

«Мы уже отмечали, что внутренний туризм в России в последнее время демонстрирует заметный рост, в частности в премиальной нише. Однако тот же тренд мы видим и в массовом сегменте. В этом году Россия вошла в топ-5 самых популярных направлений на период майских праздников, заняв третье место в списке и показав рост спроса на 15%. Россия забирает значительную часть спроса, в том числе за счет логистики и гибкости — люди могут принимать решение буквально в последний момент и быстро организовать поездку», — рассказал Перепёлкин.

По его словам, на майские праздники традиционно лидируют южные направления — прежде всего курорты Сочи, Анапа и Крым, куда туристы едут за ранним «летним» отдыхом. Второй по популярности сегмент — короткие поездки в крупные города, такие как Москва, Санкт-Петербург, Казань и Нижний Новгород. Также заметно растет интерес к направлениям Северо-Запада и малым историческим городам — например, Калининград, Карелия и Суздаль. Отдельный тренд — поездки на природу: Байкал, Алтай и Дагестан, куда туристы все чаще отправляются в формате коротких путешествий, в том числе на автомобиле.

«В целом туристический рынок в России, несмотря на текущую турбулентность, демонстрирует не падение, а перераспределение спроса между странами. Турция на период майских праздников остается главным драйвером и показывает рост на 40% за счет понятного продукта и стабильной перевозки. Вьетнам усиливает свои позиции (+9%) благодаря расширению предложения и развитию инфраструктуры. При этом часть направлений теряет долю: спрос на Египет снизился на 16%, на Таиланд — на 21%, но они по-прежнему остаются в пятерке лидеров», — говорит Александр Перепёлкин.

«Сейчас ключевая история — это доступность. Рынок напрямую зависит от перевозки: есть рейсы — есть рост, нет рейсов — поток перераспределяется. В этом смысле Россия находится в более устойчивой позиции, поскольку не зависит от международной логистики», — пояснил тревел-эксперт.

По данным PrimeTours, в массовом сегменте средняя стоимость туров на двоих на майские праздники составляет около 240 тыс. рублей в Турцию, 170 тыс. рублей в Египет, 214 тыс. рублей во Вьетнам и 132 тыс. рублей в Таиланд. По России поездка обходится в среднем в 76 тыс. рублей, что делает внутренние направления не только более доступными, но и более гибкими с точки зрения планирования.

По словам тревел-эксперта, в повышении интереса к внутреннему туризму важную роль играет и изменение поведения самих туристов. «Люди стали чаще откладывать бронирование и принимать решение ближе к поездке из-за нестабильной обстановки в ряде стран. В такой модели Россия объективно выигрывает, потому что здесь проще с логистикой и больше возможностей быстро собрать тур», — отметил Перепёлкин.

Таким образом, майские праздники 2026 года подтвердили долгосрочный тренд: внутренний туризм перестает быть альтернативой и становится полноценным конкурентом зарубежных направлений, особенно в периоды коротких поездок, где решающими становятся скорость, удобство и доступность.

Ранее выяснилось, что россияне массово едут в отпуск, чтобы отоспаться.