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Бизнес

Доля Capefar Limited передана в управление «Усть-Луга Ойл»

Путин подписал указ о передаче доли кипрской Capefar Limited «Усть-Луга Ойл»
Алексей Никольский/РИА Новости

Президент Российской Федерации Владимир Путин 9 июля подписал указ о передаче доли кипрского акционера АО «Усть-Луга Ойл» Capefar Limited во временное управление компании.

Это пакет в 26% акций (499,7 тыс. штук), который принадлежит Capefar Limited (Кипр). Ранее Capefar связывали с нефтетрейдером Gunvor.

Согласно открытым источникам, в декабре прошлого года оставшиеся 74% акций принадлежали АО «Капелла УИ» (почти 49%) и структуре «Транснефти» — ООО «Транснефть — Балтика» (свыше 25%).

АО «Усть-Луга Ойл» является владельцем и оператором терминала. Компания обеспечивает перегрузку нефтепродуктов с железнодорожного транспорта на морские танкеры. Основной вид деятельности АО — предоставление услуг по перевалке различных видов нефтепродуктов и стабильного газового конденсата.

В начале июня Путин подписал распоряжение, разрешающее ООО «Нордлайн» приобрести у французской TotalEnergies 10% в проекте «Арктик СПГ -2».

Ранее Россия забрала во временное управление «дочку» американской Silgan.

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