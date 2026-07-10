Экономист рассказал, как грамотно накопить средства

Для грамотного накопления средств важны простота, надежность и желание сделать первый шаг. Об этом «Ленте.ру» рассказал заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков РАНХиГС Александр Абрамов.

По его словам, необходимо разделить свои возможности, а также понять, накопить на какой-то страховой резерв или на пенсионные сбережения. Абрамов посоветовал начать со страхового резерва.

Экономист утверждает, что следует придерживаться простых стратегий, а также не пытаться строить сложные комбинации. Он добавил, что начать стоит с депозитов в банках.

В случае если человек чувствует себя в инвестициях уверенно, то ему следует вкладывать средства в гособлигации, фонды денежного рынка и облигации надежных эмитентов.

До этого экономист, доцент кафедры естественно-научных дисциплин университета «Синергия» Кирилл Щербаков рассказал, что главной финансовой привычкой россиян в 2026 году должно стать регулярное накопление денег, даже если речь идет о небольших суммах.

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