Россиянам рассказали, как защитить сбережения от мошенников

Самозапрет на кредиты, запрет на оформление новых сим-карт и ограничение сделок с недвижимостью без личного присутствия помогают снизить риск мошенничества. Об этом «Газете.Ru» рассказала эксперт проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.рф» Ольга Дайнеко.

«Полностью исключить финансовое мошенничество сложно, однако у россиян уже есть инструменты, которые помогают защитить деньги и имущество. Один из главных способов — сервисы самозапретов на «Госуслугах» или через МФЦ. Самозапрет на кредитование не позволит постороннему человеку оформить кредит или заем на имя гражданина. Запрет на заключение договоров мобильной связи защитит от оформления сим-карт на чужое имя. А запрет на сделки с недвижимостью не даст провести регистрационные действия без личного присутствия собственника», — отметила Дайнеко.

По ее словам, еще один полезный инструмент — банковский сервис «второй руки»: он позволяет назначить доверенное лицо, которое будет подтверждать или отклонять отдельные расходные операции. Это может пресечь ситуации, когда мошенники, используя социальную инженерию, убеждают свою жертву расстаться с деньгами, сказала Дайнеко. По ее словам, особенно актуален такой сервис для тех, кто отличается повышенной доверчивостью и внушаемостью, добавила эксперт.

Она посоветовала пользоваться настройками безопасности в банковских приложениях: устанавливать лимиты на снятие наличных, переводы и онлайн-операции, запрещать оплату в интернете, скрывать отдельные счета и вклады из общего списка продуктов. Кроме того, стоит подключить уведомления об операциях, чтобы быстрее заметить подозрительные списания, подчеркнула Дайнеко.

Отдельное внимание эксперт призвала уделить маркетплейсам: мошенники могут получить доступ к деньгам через взлом личного кабинета, оформить покупки, вывести средства или подключить кредитный лимит. Для онлайн-покупок лучше использовать отдельную карту и пополнять ее только на сумму покупки, рекомендовала Дайнеко.

Эксперт также посоветовала не переходить по подозрительным ссылкам, не оплачивать товары на неофициальных площадках и устанавливать банковские приложения только из проверенных источников. На устройствах стоит использовать антивирусное ПО, которое может вовремя обнаружить вредоносные программы и попытки несанкционированного доступа к данным, заключила Дайнеко.

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