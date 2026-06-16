Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Бизнес

Россиянам рассказали, как защитить сбережения от мошенников

«Моифинансы.рф»: для защиты от мошенников нужен самозапрет на сделки с жильем
«Газета.Ru»

Самозапрет на кредиты, запрет на оформление новых сим-карт и ограничение сделок с недвижимостью без личного присутствия помогают снизить риск мошенничества. Об этом «Газете.Ru» рассказала эксперт проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.рф» Ольга Дайнеко.

«Полностью исключить финансовое мошенничество сложно, однако у россиян уже есть инструменты, которые помогают защитить деньги и имущество. Один из главных способов — сервисы самозапретов на «Госуслугах» или через МФЦ. Самозапрет на кредитование не позволит постороннему человеку оформить кредит или заем на имя гражданина. Запрет на заключение договоров мобильной связи защитит от оформления сим-карт на чужое имя. А запрет на сделки с недвижимостью не даст провести регистрационные действия без личного присутствия собственника», — отметила Дайнеко.

По ее словам, еще один полезный инструмент — банковский сервис «второй руки»: он позволяет назначить доверенное лицо, которое будет подтверждать или отклонять отдельные расходные операции. Это может пресечь ситуации, когда мошенники, используя социальную инженерию, убеждают свою жертву расстаться с деньгами, сказала Дайнеко. По ее словам, особенно актуален такой сервис для тех, кто отличается повышенной доверчивостью и внушаемостью, добавила эксперт.

Она посоветовала пользоваться настройками безопасности в банковских приложениях: устанавливать лимиты на снятие наличных, переводы и онлайн-операции, запрещать оплату в интернете, скрывать отдельные счета и вклады из общего списка продуктов. Кроме того, стоит подключить уведомления об операциях, чтобы быстрее заметить подозрительные списания, подчеркнула Дайнеко.

Отдельное внимание эксперт призвала уделить маркетплейсам: мошенники могут получить доступ к деньгам через взлом личного кабинета, оформить покупки, вывести средства или подключить кредитный лимит. Для онлайн-покупок лучше использовать отдельную карту и пополнять ее только на сумму покупки, рекомендовала Дайнеко.

Эксперт также посоветовала не переходить по подозрительным ссылкам, не оплачивать товары на неофициальных площадках и устанавливать банковские приложения только из проверенных источников. На устройствах стоит использовать антивирусное ПО, которое может вовремя обнаружить вредоносные программы и попытки несанкционированного доступа к данным, заключила Дайнеко.

Ранее пенсионерам посоветовали не брать трубку с незнакомых номеров.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Украина в фокусе Трампа, продление выплаты россиянам и «медленные» путешествия. Что нового к утру 16 июня
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!