Россиянам посоветовали копить деньги в 2026 году

Главной финансовой привычкой россиян в 2026 году должно стать регулярное накопление денег, даже если речь идет о небольших суммах. Об этом «Газете.Ru» рассказал экономист, доцент кафедры естественно-научных дисциплин университета «Синергия» Кирилл Щербаков.

«Лучше откладывать небольшую сумму каждый месяц, чем пытаться формировать сбережения по остаточному принципу. Тем, у кого пока нет финансовой подушки безопасности, стоит начать с достижения первой цели — накопить резерв хотя бы на один месяц жизни. Именно первая финансовая подушка обычно становится основой дальнейшей стабильности. Финансовая подушка должна покрывать минимум четыре–шесть месяцев базовых расходов семьи. Людям с нестабильным доходом или кредитной нагрузкой лучше ориентироваться на запас в шесть–двенадцать месяцев.», — подчеркнул Щербаков.

Экономист отметил, что в 2026 году наиболее разумной выглядит стратегия баланса между доходностью и доступностью денег. Поэтому часть средств должна оставаться в быстром доступе на накопительном счете на случай непредвиденных расходов, а часть можно размещать на вкладах и других консервативных инструментах, считает эксперт.

Щербаков также напомнил о диверсификации — основную часть текущих расходов и резервов логично держать в рублях, поскольку именно в них россияне обычно тратят деньги, а часть накоплений можно хранить в валюте как защиту от колебаний курса.

Самой опасной ошибкой эксперт назвал эмоциональные решения: перевод всех накоплений в валюту на пике курса, вложение последних денег в рискованные активы или хранение всех средств в одном инструменте.

Отдельно Щербаков посоветовал внимательно относиться к кредитам: дорогие потребительские займы часто выгоднее погасить досрочно, чем пытаться заработать на инвестициях. Но если речь идет о старой ипотеке с низкой ставкой, решение стоит принимать с учетом доходности вкладов и личного ощущения финансовой устойчивости.

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