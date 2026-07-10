МВФ более чем на месяц задерживает транш для Украины

В МВФ сообщили о планах на обсуждение предоставления Киеву транша на $690 млн

Международный валютный фонд (МВФ) в ближайшее время обсудит предоставление Киеву транша размером $690 млн. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление пресс-секретаря МВФ Джули Козак.

«Мы ждем, что это произойдет в ближайшие недели», — подчеркнула представитель фонда.

Аналогичное заявление в МВФ сделали 12 июня. Тогда фонд предварительно согласовал с украинским правительством выделение транша в размере $690 млн в рамках новой кредитной программы. В официальном сообщении фонда подчеркивается, что МВФ и украинские власти пришли к рабочему соглашению по результатам первого обзора четырехлетней программы поддержки Киева на общую сумму $8,1 млрд.

До этого Европейская комиссия выдвинула ряд условий Украине для продолжения финансовой помощи, среди которых — обязательное проведение налоговых преобразований. В частности, Брюссель настаивает на внедрении 20-процентного НДС на зарубежные почтовые отправления, подчеркивая, что выполнение данного условия является критически важным фактором для продолжения поддержки со стороны ЕС.

Ранее Евросоюз утвердил для Украины кредитный пакет на €90 млрд на 2026–2027 годы.