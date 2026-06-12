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Политика

МВФ и Киев пересмотрят сроки проведения реформ для получения кредита

МВФ достиг предварительной договоренности с Киевом о транше в $690 млн
Yuri Gripas/Reuters

Международный валютный фонд (МВФ) и украинские власти пришли к соглашению о пересмотре сроков реализации реформ, необходимых для получения нового кредита. Об этом сообщается в заявлении фонда.

«Мы достигли договоренности о новом графике выполнения согласованных реформ на Украине», — говорится в пресс-релизе МВФ.

Кроме того, МВФ предварительно согласовал с украинским правительством выделение транша в размере $690 млн в рамках новой кредитной программы. В официальном сообщении фонда подчеркивается, что МВФ и украинские власти пришли к рабочему соглашению по результатам первого обзора четырехлетней программы поддержки Киева на общую сумму $8,1 млрд.

Если Совет исполнительных директоров фонда одобрит данное решение, Украина сможет получить около $690 миллионов, что увеличит общую сумму финансирования по программе до $2,2 миллиарда.

До этогого Европейская комиссия выдвинула ряд условий Украине для продолжения финансовой помощи, среди которых — обязательное проведение налоговых преобразований. В частности, Брюссель настаивает на внедрении 20-процентного НДС на зарубежные почтовые отправления, подчеркивая, что выполнение данного условия является критически важным фактором для продолжения поддержки со стороны ЕС.

Ранее Евросоюз утвердил для Украины кредитный пакет на €90 млрд на 2026-2027 годы.

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