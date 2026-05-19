Раскрыты непопулярные условия получения Украиной крупного кредита от ЕС

Украине придется провести налоговые реформы, если она хочет получить от Европейского союза (ЕС) кредит в размере €90 млрд. Об этом пишет Bloomberg.

По данным агентства, Киев сможет получить часть кредита в €8,4 млрд, только если расширит долю облагаемых налогом иностранных посылок. Речь идет о 20-процентном налоге на добавленную стоимость.

Авторы материала назвали данную реформу непопулярной и обратили внимание, что Международный валютный фонд (МВФ) также требует от властей Украины реализовать инициативу. В противном случае финансовая организация не станет выделять €700 млн на помощь Киеву.

Как рассказали источники, первый транш в рамках кредита ЕС для Украины запланирован на июнь. Вторая часть средств может поступить Киеву в сентябре, а третья — до конца текущего года. Ожидается, что к тому моменту в стране уже будут проведены все необходимые реформы.

18 мая представитель Европейской комиссии Баляш Уйвари рассказал, что ЕС и Украина до сих пор не подписали три ключевых документа, необходимых для выделения кредита в €90 млрд. Утверждения по-прежнему ждут меморандум о взаимопонимании, программа Брюсселя по макрофинансовой помощи Украине и документ, предполагающий внесение изменений в положение о фонде ЕС для помощи украинской стороне.

