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«Сделаны два ключевых шага»: эксперт оценил влияние новых мер на топливный рынок

Глава ФЭР Пикин: два ключевых шага стабилизируют ситуацию на топливном рынке
Shutterstock

Решение о запрете экспорта дизельного топлива – это мера, необходимость которой назрела еще пару недель назад. Несмотря на то, что на этот шаг правительство пошло неохотно, это позволит успешно разрешить напряженную ситуацию с топливом, а вкупе с прочими мерами быстро насытить внутренний рынок, считает директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.

«Экспорт бензина уже запрещен до 31 июля, я думаю, он точно будет продлен еще как минимум на несколько месяцев. Что касается экспорта дизеля, его запретили, чтобы не было проблем с поставками дизельного топлива, хотя с ним фиксируется меньше проблем, чем с бензином», — пояснил эксперт в беседе с НСН.

Введение запрета на экспорт дизеля только до конца июля он объяснил тем, что в РФ отмечается его перепроизводство. Однако любая подобная мера сейчас положительно скажется на ситуации – чем активнее будут предприниматься такие шаги, тем быстрее разрешатся все вопросы, убежден Пикин.

По словам эксперта, быстро насытить рынок топливом сейчас помогут два ключевых шага – это импорт бензина и запрет на его экспорт при сохранении перепроизводства дизеля. Он также отметил, что важно учесть вопрос логистики, так как нужные объемы топлива должны своевременно доставляться потребителям. В том числе требуются экстренные поставки импортного бензина для снижения локального напряжения в отдельных регионах – в частности, в Крыму и Восточной Сибири, заключил специалист.

Накануне в России ввели полный запрет на экспорт дизельного топлива. Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак, подчеркнув, что это позволит увеличить поставки на внутренний рынок. Также он отмечал, что пока ситуация на российском рынке топлива остается напряженной с учетом летнего пика спроса и внеплановых ремонтов НПЗ. По его словам, кабмин рассматривает дополнительные меры по насыщению внутреннего рынка нефтепродуктов.

Россиянам ранее рассказали, когда ситуация с бензином полностью нормализуется.

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