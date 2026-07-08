Власти Севастополя попросили правительство о субсидиях на топливо в Крыму

Власти Севастополя обратились к правительству с просьбой ввести субсидированную цену на бензин на автозаправочных станциях в Крыму. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с правительством.

«Мы обратились в правительство Российской Федерации <...> с тем, чтобы все-таки сделать на этот период субсидированную цену для бензина для приобретения нашими АЗС, соответственно, для поставки на полуостров», — сказал он.

Губернатор сообщил, что в Крыму нет вертикально интегрированных компаний, работают только частные крупные трейдеры. Поэтому из-за проблем с логистикой и биржевыми закупками цены на самый популярный бензин — АИ-95 — выросли более чем в два раза, достигнув 197 рублей на официальных АЗС. При этом у соседей в Краснодарском крае стоимость этой марки бензина — 73,5 рубля, отметил Развожаев.

По информации главы Севастополя, в настоящее время в среднем в сутки в город поставляется треть от потребности жителей в топливе.

Основной темой на совещании стала работа топливного и транспортного комплекса в текущих условиях. Владимир Путин подчеркнул, что запас прочности энергосистемы России очень высокий, и поэтому попытки создать нервозную ситуацию в стране и нанести ущерб экономике у противников России не получится.

Ранее вице-премьер Александр Новак рассказал о начале импорта иностранных нефтепродуктов и наращивании производства.