Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Бизнес

Власти Севастополя попросили правительство о субсидиях на топливо в Крыму

Власти Севастополя попросили кабмин ввести субсидированные цены на бензин в Крыму
Maksim Konstantinov/Global Look Press

Власти Севастополя обратились к правительству с просьбой ввести субсидированную цену на бензин на автозаправочных станциях в Крыму. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с правительством.

«Мы обратились в правительство Российской Федерации <...> с тем, чтобы все-таки сделать на этот период субсидированную цену для бензина для приобретения нашими АЗС, соответственно, для поставки на полуостров», — сказал он.

Губернатор сообщил, что в Крыму нет вертикально интегрированных компаний, работают только частные крупные трейдеры. Поэтому из-за проблем с логистикой и биржевыми закупками цены на самый популярный бензин — АИ-95 — выросли более чем в два раза, достигнув 197 рублей на официальных АЗС. При этом у соседей в Краснодарском крае стоимость этой марки бензина — 73,5 рубля, отметил Развожаев.

По информации главы Севастополя, в настоящее время в среднем в сутки в город поставляется треть от потребности жителей в топливе.

Основной темой на совещании стала работа топливного и транспортного комплекса в текущих условиях. Владимир Путин подчеркнул, что запас прочности энергосистемы России очень высокий, и поэтому попытки создать нервозную ситуацию в стране и нанести ущерб экономике у противников России не получится.

Ранее вице-премьер Александр Новак рассказал о начале импорта иностранных нефтепродуктов и наращивании производства.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное за 8 июля. Новые правила для нейросетей в России, отказ от мирного плана Трампа и короткая Анкара
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!