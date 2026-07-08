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Аксенов заявил, что Путин в курсе трудностей Крыма с поставками топлива

Аксёнов: ситуация с поставками топлива в Крым находится на контроле у Путина
Константин Михальчевский/РИА Новости

Президент России Владимир Путин проинформирован о ситуации с поставками топлива в Крым и держит этот вопрос на контроле. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов в Telegram-канале.

«Вместе с федеральным центром держим эту проблему на контроле и работаем над ее решением, о чем регулярно докладываю президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину», — написал он.

Как отметил Аксенов, в сложившейся ситуации президент продолжает оказывать полуострову всю необходимую поддержку. По словам главы Крыма, на данный момент ситуация с топливом остается сложной и сохранится в ближайшее время. В какие-то дни из свободной продажи может пропадать бензин. С поставками электроэнергии также остаются проблемы, но местные власти продолжают работать над улучшением ситуации в круглосуточном режиме.

До этого Путин пообещал наращивать поставки топлива в Крым по земле и по морю. По словам главы государства, каждый месяц региону необходимо 70 тыс. тонн топлива.

Ранее в Кремле анонсировали совещание Путина с членами правительства по топливу.

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