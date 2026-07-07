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Политика

В Кремле анонсировали совещание Путина с членами правительства по топливу

Кремль: 8 июля Путин обсудит с правительством работу топливного комплекса
Гавриил Григоров/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин на этой неделе проведет совещание с членами правительства. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Встреча запланирована на 8 июля. Она пройдет в формате видеоконференцсвязи.

«Основной темой обсуждения станет работа транспортного и топливного комплекса в текущих условиях», — говорится в заявлении.

Также участники совещания рассмотрят ряд иных вопросов. Ожидается, что с докладами выступят министр транспорта Андрей Никитин и вице-премьер Александр Новак.

4 июля Путин подписал закон, направленный на обеспечение внутреннего рынка бензином и дизельным топливом. Документ расширяет полномочия правительства РФ, связанные с регулированием оборота топлива. Он же продлевает модернизационные соглашения для нефтеперерабатывающих заводов до конца 2026 года. За день до подписания нового закона главой государства Александр Новак поручил нефтяным компаниям нарастить поставки бензина в регионы. Перед министерством энергетики была поставлена задача совместно с компаниями разработать меры по стабилизации ситуации в наиболее уязвимых субъектах. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее экономист спрогнозировал, когда в РФ закончится топливный кризис.

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