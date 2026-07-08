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Бизнес

В Кремле прокомментировали состояние российского фондового рынка

Песков: макроэкономическая стабильность в стране обеспечена
Сергей Гунеев/РИА Новости

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков во время брифинга прокомментировал ситуацию на российском фондовом рынке.

По словам Пескова, макроэкономическая стабильность в стране обеспечена, ситуация с фондовым рынком, имеющим определенный запас прочности, прогнозируемая и находится под контролем.

«Рынок <...> всегда реагирует на события ... и в регионе, и в мире. Это нормальная реакция. Правительство занимается этим вопросом», — пояснил пресс-секретарь российского президента.

Песков добавил, что речь о ситуации на фондовом рынке пойдет сегодня на совещании президента РФ Владимира Путина с правительством.

2 июля глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина не согласилась с утверждением о том, что российский фондовый рынок «лежит в руинах».

По ее словам, фондовый рынок переживает сложности, но Банк России не видит проблем, требующих экстренного вмешательства.

Также Набиуллина отвергла слова о переохлаждении российской экономики. По ее словам, подобный процесс, когда одни отрасли растут быстрее, из-за чего им может не хватать ресурсов, естественен в условиях глубокой структурной перестройки, которая наблюдается в стране. Однако говоря об экономике РФ в целом, глава ЦБ подчеркнула, что переохлаждения нет.

Ранее в ЦБ заявили о настрое на завершение периода высокого роста цен.

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