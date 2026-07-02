Набиуллина прокомментировала состояние российского фондового рынка

Набиуллина не согласна с тем, что российский фондовый рынок «лежит в руинах»

Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина не согласилась с утверждением о том, что российский фондовый рынок «лежит в руинах». Об этом она заявила в рамках Финансового конгресса, передает РИА Новости.

«Я бы таких критических терминов не употребляла», — заявила Набиуллина в ответ на соответствующее утверждение.

По ее словам, фондовый рынок переживает сложности, но Банк России не видит проблем, требующих экстренного вмешательства.

2 июля Набиуллина отвергла слова о переохлаждении российской экономики. По ее словам, подобный процесс, когда одни отрасли растут быстрее, из-за чего им может не хватать ресурсов, естественен в условиях глубокой структурной перестройки, которая наблюдается в стране. Однако говоря об экономике РФ в целом, глава ЦБ подчеркнула, что переохлаждения нет.

До этого в Банке России отметили, что для такого явления как переохлаждение были бы характерны снижение показателей устойчивой инфляции существенно ниже 4%, рост безработицы и падение реальных доходов, чего не наблюдается в стране.

Ранее в ЦБ рассказали о снижении внешнего госдолга РФ.