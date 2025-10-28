На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Центробанк России настроен на завершение периода высокого роста цен

Набиуллина: ЦБ исходит из стремления к завершению периода высокого роста цен
Пресс-служба Банка России

Центральный банк России настроен на наиболее быстрое завершение периода высокого роста цен без нанесения вреда потенциалу экономики. Об этом заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, передает ТАСС.

Выступая в Госдуме, она подчеркнула, что все решения регулятора по ключевой ставке исходят из стремления к завершению периода роста цен. При этом, по словам Набиуллиной, важно не допустить переохлаждения экономики.

Центробанк на заседании 24 октября снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов — до 16,5% годовых. В Банке России объяснили свое решение по снижению ключевой ставки тем, что рост цен в стране по-прежнему остается выше нормы — около 8% в год. При этом, по мнению ЦБ, российская экономика постепенно выходит на более стабильный путь, а кредиты снова активно растут. Но инфляционные ожидания у населения и бизнеса по-прежнему высокие — это мешает ценам снижаться быстрее. В связи с этим в Центробанке подчеркнули, что намерены и дальше удерживать жесткие условия кредитования, чтобы вернуть инфляцию к целевым 4%. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Набиуллина рассказала, что будет с ключевой ставкой в 2026 году.

