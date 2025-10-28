Центробанк России настроен на завершение периода высокого роста цен

Центральный банк России настроен на наиболее быстрое завершение периода высокого роста цен без нанесения вреда потенциалу экономики. Об этом заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, передает ТАСС.

Выступая в Госдуме, она подчеркнула, что все решения регулятора по ключевой ставке исходят из стремления к завершению периода роста цен. При этом, по словам Набиуллиной, важно не допустить переохлаждения экономики.

Центробанк на заседании 24 октября снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов — до 16,5% годовых. В Банке России объяснили свое решение по снижению ключевой ставки тем, что рост цен в стране по-прежнему остается выше нормы — около 8% в год. При этом, по мнению ЦБ, российская экономика постепенно выходит на более стабильный путь, а кредиты снова активно растут. Но инфляционные ожидания у населения и бизнеса по-прежнему высокие — это мешает ценам снижаться быстрее. В связи с этим в Центробанке подчеркнули, что намерены и дальше удерживать жесткие условия кредитования, чтобы вернуть инфляцию к целевым 4%. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

