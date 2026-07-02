Набиуллина отвергла слова о переохлаждении российской экономики

В России нет никакого переохлаждения экономики. Об этом заявила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина, передает ТАСС.

«Да, есть неравномерность, есть проблемы структурные и в определенных отраслях, но где спроса не хватает, а есть предложение. Прежде всего, там, где у нас есть ограничения по экспорту», — отметила Набиуллина на брифинге в рамках Финансового конгресса Банка России.

По ее словам, подобный процесс, когда одни отрасли растут быстрее, из-за чего им может не хватать ресурсов, естественен в условиях глубокой структурной перестройки, которая наблюдается в стране. Однако говоря об экономике РФ в целом, глава ЦБ подчеркнула, что переохлаждения нет.

Набиуллина поясняла, что переохлаждение экономики не является научным термином и пользоваться им надо аккуратно. По ее словам, когда речь идет о так называемом «перегреве», никто не спорит, что это когда спрос превышает предложение. В свою очередь «переохлаждение» означает, что спроса недостаточно для тех возможностей, которые есть у предложения, значит должны быть незадействованные ресурсы, прежде всего трудовые. Глава ЦБ подчеркнула, что в России этого нет.

До этого в Банке России отметили, что для такого явления как переохлаждение были бы характерны снижение показателей устойчивой инфляции существенно ниже 4%, рост безработицы и падение реальных доходов, чего не наблюдается в стране.

Ранее в ЦБ заявили о настрое на завершение периода высокого роста цен.