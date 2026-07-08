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Бизнес

Трамп решил прекратить торговлю с Испанией

Reuters: Трамп поручил Бессенту сократить торговые отношения с Испанией.
Ken Cedeno/Reuters

Президент США Дональд Трамп решил прекратить торговлю с Испанией. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что Трамп поручил министру финансов Скотту Бессенту полностью прекратить торговлю с Испанией, назвав Мадрид «ужасным партнером» в НАТО.

24 июня Трамп в ходе встречи с генеральным секретарем Североатлантического альянса Марком Рютте заявил, что США оказались разочарованы в Италии, Великобритании, Германии, Франции и Испании в качестве союзников по НАТО.

Трамп уточнил, что США были разочарованы этими странами из-за их отказа оказать помощь в войне с Ираном.

23 июня президент США назвал «просто безумными» суммы, которые его страна тратит на НАТО. По словам политика, в год страна выделяла на это по $600 млрд. При этом члены альянса не поддержали США в войне с Ираном, хотя Вашингтон «тратит сотни миллионов долларов для того, чтобы защитить их, главным образом от России».

Ранее генсек альянса заговорил о НАТО 3.0.

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