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Продажи белорусского бензина на бирже Петербурга резко сократились

Продажи белорусского бензина на бирже Петербурга сократились в десятки раз
noomcpk/Shutterstock/FOTODOM

Продажи белорусского бензина на Петербургской бирже резко сократились в первые дни июля. Об этом свидетельствуют данные Национального биржевого ценового агентства.

Уточняется, что если в первые числа месяца продавалось свыше 7 тысяч тонн топлива, то 6 июля объемы сократились до 420 тонн. Так продажи за июнь выросли в 3,6 раза год к году до 90,9 тысяч тонн. Доля белорусского бензина на торгах достигла почти 15%.

До этого сообщалось, что импорт бензина из Белоруссии в Россию в июне достиг рекордных показателей. Так, по данным за период с 1 по 25 июня, объем импорта белорусского бензина в РФ составил 141 тыс. тонн. В июне прошлого года показатели были на уровне 1 тыс. тонн.

Президент России Владимир Путин подписал закон, который призван урегулировать ситуацию с топливом на российском рынке. Документ расширяет полномочия правительства по регулированию оборота топлива и продлевает до конца 2026 года модернизационные соглашения для нефтеперерабатывающих предприятий.

Ранее власти Калининграда сообщили о возобновлении продаж бензина и дизеля.

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