Власти Калининграда рассказали о мерах по стабилизации ситуации с топливом в регионе

Власти Калининградской области приняли ряд мер, призванных стабилизировать ситуацию с топливом в регионе. Об этом сообщил в Telegram губернатор Калининградской области Алексей Первозванных.

«Принял решение о поэтапном возобновлении розничной продажи. На части заправок сети «Балтнефть», речь пока только о 92-м бензине и дизеле», — рассказал глава региона.

По его данным, с сегодняшнего дня автомобилисты смогут заправляться на 11 крупных станциях, где есть большое количество колонок, а именно на семи заправках города, расположенных на улице Александра Невского, 120, улице Балтийское шоссе, 117, улице Горького, 178 Б, улице Дзержинского, 249, улице Емельянова, 232, улице Красной, 164, и на улице Кошевого, 31.

В области топливо можно получить на четырех заправках: в городе Гурьевске, на Калининградском шоссе, 1А, в городе Черняховске, на ул. Октябрьская, 4А, в городе Советске, на ул. Суворова, 1, а также на АЗС в поселке Коврово в Зеленоградском районе, расположенном на Балтийской улице, 39 Б.

При этом Первозванных напомнил о действующих в регионе ограничениях на отпуск топлива: бензин – 30 литров, дизель – 60 литров.

Об открытии дополнительных заправок решения будут приниматься по мере поступления топлива в регион.

До этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заверил, что правительство России взаимодействует с нефтяными компаниями для борьбы с ростом цен на бензин и дизель.

Ранее в Госдуме призвали автовладельцев потерпеть из-за нехватки топлива.