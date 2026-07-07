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Российским военным хотят разрешить сдавать жилье в аренду

В Госдуме предложили разрешить военным сдавать в аренду жилые помещения
New Africa/Shutterstock/FOTODOM

Депутаты Госдумы предложили официально разрешить военнослужащим сдавать в аренду принадлежащие им жилые помещения и получать от этого доход. Соответствующий законопроект направлен на рассмотрение в кабмин, пишет РИА Новости.

Уточняется, что авторами инициативы выступили глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов и депутат от фракции ЛДПР Дмитрий Свищев.

Парламентарии поясняют, что действующее законодательство запрещает военным заниматься предпринимательской и другой оплачиваемой деятельностью, кроме педагогической, научной и творческой. В то же время, как отмечают законотворцы, военнослужащие по долгу службы часто переезжают в другие регионы, при этом жилье остается у них в собственности и они несут расходы на его содержание, не имея возможности покрыть их за счет аренды.

По этой причине депутаты предлагают прямо прописать в законе, что военные вправе получать доход от аренды жилья, находящегося в их собственности, при условии, что оно временно не используется ими самими. Как отмечают авторы законопроекта, наиболее оптимальным для налогообложения при сдаче квартиры в подобном случае является применение специального налогового режима для самозанятых.

Кроме того, согласно пояснительной записке, одновременно предлагается ввести правило: если военнослужащий-контрактник сдает свое жилье в аренду, ему не будет выплачиваться денежная компенсация за съем жилья по месту службы.

В начале июня президент России Владимир Путин рекомендовал региональным и местным властям организовать для участников специальной военной операции (СВО) и членов их семей дополнительные меры поддержки. Речь идет о расширении доступа к государственным и муниципальным услугам в рамках социального заказа, в том числе в сферах образования, здравоохранения, физической культуры, спорта и туризма.

Ранее Мишустин потребовал от главы Соцфонда реального отчета о помощи бойцам СВО.

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