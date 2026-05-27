Мишустин потребовал от главы Соцфонда реального отчета о помощи бойцам СВО

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе встречи с председателем Фонда пенсионного и социального страхования Сергеем Чирковым потребовал отчитываться о проделанной работе «не цифрами, а делами». Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Глава Соцфонда в ходе встречи рассказал премьеру о проекте по реабилитации вернувшихся с фронта бойцов СВО и назвал его успешным, так как 93% военнослужащих оценили его позитивно.

«... есть еще такой момент. 7% тех, кто негативно оценили, – вот нужно специально выяснить, понять, что было не так, почему, и помочь проделать соответствующую работу над ошибками», – парировал Чиркову Мишустин, подчеркнув, что в данном вопросе важно «отчитываться делами, а не цифрами».

Мишустин также отметил, что участникам спецоперации должна оказываться соответствующая необходимая помощь: от предоставления технических средств реабилитации и санаторного лечения до пенсионных льгот и гарантий. Кроме того, нужно уделять особое внимание родным и близким бойцов, добавил премьер.

До этого бывший уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова докладывала президенту РФ Владимиру Путину о том, что бойцы СВО не всегда получают выплаты своевременно. Она пояснила, что задержки чаще всего связаны с долгими решениями вопросов о направлении бойцов на военно-врачебную комиссию, а также с восстановлением документов, включая удостоверения участника и ветерана боевых действий.

Ране Путин освободил участников СВО от долгов по кредитам.