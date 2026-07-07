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Бизнес

Для жителей Крыма и Севастополя запущен аварийный роуминг

В Крыму и Севастополе мобильные операторы запустили аварийный роуминг
Gvozdovskaya Anna/Shutterstock/FOTODOM

В Крыму и Севастополе запущен аварийный роуминг, передает ТАСС со ссылкой на местных мобильных операторов.

Как уточняет агентство, эта технология позволяет жителям автоматически подключаться к любой доступной сети, если в месте их нахождения сеть основного оператора временно не работает. Эта мера позволит повысить стабильность мобильной связи.

«Для корректной работы аварийного роуминга оператор связи «Волна» рекомендует абонентам заранее включить в настройках телефона функцию «Роуминг данных», — заявили в пресс-службе компании.

ТАСС добавляет, что аналогичные меры приняли операторы связи «Миранда», «Вин мобайл» и «+7Телеком». В первой компании заявили, что аварийный роуминг позволит гражданам быть на связи в случае прекращения работы ряда базовых станций из-за отсутствия электричества.

Прошлой ночью после вражеской атаки Севастополь временно был обесточен. Противник ударил по энергетической инфраструктуре за пределами Севастополя. На городских объектах был введен особый режим, соцобъекты перешли на резервные схемы электроснабжения. Аварийные бригады уже начали работать над возвращением света в дома. Власти призвали горожан экономить заряд телефонов и использовать их только для экстренных случаев.

Массовое отключение электроснабжения произошло и на территории Крыма из-за технологических нарушений, вызванных внешними воздействиями.

Ранее депутат Госдумы назвал стоимость мобильной связи «неприлично высокая».

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