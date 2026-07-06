Курс доллара поднялся выше 80 рублей впервые с апреля

Курс доллара на Forex превысил 80 рублей впервые с 3 апреля 2026 года. Это следует из данных ICE.

Курс доллара на внебиржевом рынке вырос на 4% — до 80,375 рубля на пике. Евро торгуется по 88,916 рубля (+0,6%).

До этого эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Андрей Смирнов в беседе с «Газетой.Ru» отмечал, что рубль все еще поддерживают высокие цены на нефть периода весны, транслирующиеся в курс с лагом в один-два месяца. Также, по его словам, в пользу рубля можно трактовать жесткие сигналы ЦБ и вероятность монетарной паузы в июле и повышенные выплаты по налогам экспортерами. По мнению эксперта, на этой неделе доллар будет стоить 77,5–79,5 рубля, евро — 89–91 рубль, юань — около 11,5 рубля.

На прошлой неделе заместитель председателя Центрального банка России Алексей Заботкин заявил, что курс рубля к доллару находится вблизи среднего уровня за последний год.

Ранее был раскрыт прогноз по курсу доллара на текущую неделю.