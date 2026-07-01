Стало известно, сколько доллар будет стоить на следующей неделе

На следующей неделе доллар будет стоить 77,5–79,5 рубля, евро — 89–91 рубль, юань — около 11,5 рубля, спрогнозировал для «Газеты.Ru» эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Андрей Смирнов.

«Потеря национальной валютой локальных опор, среди которых — завершение налогового периода, кратное сокращение с 1 июля объема продаж зарубежной валюты ЦБ в рамках зеркалирования операций Фонда национального благосостояния, уже учтена в курсовой динамике. Рубль все еще поддерживают высокие цены на нефть периода весны, транслирующиеся в курс с лагом в один-два месяца. Также в пользу рубля можно трактовать жесткие сигналы ЦБ и вероятность монетарной паузы в июле. Кроме того, в июле экспортерам предстоят повышенные выплаты по налогам. Восстановление импорта, характерное для третьего квартала, только набирает силу», — отметил Смирнов.

По данным Investing.com, 1 июля доллар на внебиржевом рынке стоил более 77,4 рубля, евро — более 87,7 рубля. Курс юаня на Московской бирже превышал 11,4 рубля.

Ранее россиян предупредили о долгом периоде крепкого рубля и дорогих кредитов.