Раскрыт прогноз по курсу доллара на текущую неделю

На этой неделе доллар с большой долей вероятности закрепится на уровне от 76 до 82 рублей, евро останется в пределах 87-94 рублей, а юань – от 11 до 12,2 рубля. Такой прогноз в беседе с газетой «Известия» озвучил член РАСО и экспертного совета АФД по развитию внебиржевого финансового рынка Андрей Лобода.

Он напомнил, что доллар за три неполных недели вырос по отношению к рублю более чем на 10%, до 77,86 рубля на внебиржевых торгах.

«Если доллар удержится выше этой отметки в июле, путь к 82 рублям останется открытым, а ключевая зона сопротивления сместится к 85 рублям», — считает эксперт.

Он объяснил, что на состояние на валютном рынке сейчас в большей степени влияют внешняя торговля, цены на энергоресурсы, а также общая геоэкономическая ситуация, включая денежно-кредитную политику. Сегодня с учетом всех факторов растет количество причин для снижения рубля. В том числе на это сказывается сокращение со стороны Центробанка продажи иностранной валюты и, как следствие, падение ее объемов на рынке. К этому добавляется профицит внешней торговли, а также падение цен на нефть, которое стало следствием переговоров США и Ирана и ожиданий роста экспорта через Ормузский пролив, объяснил Лобода.

По его мнению, на предстоящем в июле заседании ЦБ не продолжит придерживаться политики постепенного снижения ключевой ставки, сделав паузу из-за проинфляционных рисков.

«Это позволит снизить вероятность ускорения инфляции и ограничить негативное влияние стагфляционных факторов на экономику», — заключил эксперт.

До этого эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Андрей Смирнов в беседе с «Газетой.Ru» отмечал, что рубль все еще поддерживают высокие цены на нефть периода весны, транслирующиеся в курс с лагом в один-два месяца. Также, по его словам, в пользу рубля можно трактовать жесткие сигналы ЦБ и вероятность монетарной паузы в июле и повышенные выплаты по налогам экспортерами. По мнению эксперта, на этой неделе доллар будет стоить 77,5–79,5 рубля, евро — 89–91 рубль, юань — около 11,5 рубля.

Ранее была названа самая быстрорастущая с начала года валюта.