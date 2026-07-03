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В Центробанке РФ высказались о ситуации с динамикой курса рубля

Зампред ЦБ Заботкин: курс рубля находится вблизи среднего уровня за 12 месяцев
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Курс рубля к доллару находится вблизи среднего уровня за последний год. Об этом заявил заместитель председателя Центрального банка (ЦБ) России Алексей Заботкин, сообщает РИА Новости.

Он отметил, что большую часть последних 12 месяцев курс российской валюты к американской был в диапазоне от 75 до 85 рублей за доллар.

«Сейчас он где-то 77–78 рублей, грубо — вблизи середины этого диапазона», — сказал зампред ЦБ во время Финансового конгресса Банка России.

По его словам, поэтому нельзя говорить о том, что за последний год произошло какое-то направленное укрепление или ослабление курса.

Также Заботкин заявил, что укрепление среднего курса российской валюты по отношению к 2024 году составляет около 10%, что «не очень много». Это сопоставимо с теми колебаниями курсов, которые наблюдались в других валютных парах в мире за этот же промежуток времени, добавил он.

Накануне глава департамента денежно-кредитной политики Центробанка РФ Андрей Ганган заявил, что укрепление курса рубля объясняется совокупностью факторов, среди них — снижение спроса на импорт.

Ранее стало известно, как изменение бюджетного правила повлияет на курс рубля.

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