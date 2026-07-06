Мишустин: нужно переходить к массовому выпуску Superjet и МС-21

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил оперативно завершить работу над Superjet и МС-21 и перейти к их массовому производству. Об этом сообщает РИА Новости.

«Остается ... определенный объем работы по нашей флагманской технике — обновленному «Суперджету» и новейшему МС-21. Важно оперативно все завершить. Чтобы перейти к их массовому производству, выпуску. Мы ждем результатов от наших конструкторов», — отметил Мишустин в ходе пленарного заседания международной промышленной выставки «Иннопром» в Екатеринбурге.

Кроме того, Мишустин отметил запуск серийного производства двигателя ПД-8, проектирование которого велось с применением методов компьютерного моделирования. Благодаря этому удалось значительно сократить сроки его создания.

24 июня глава Минпромторга РФ Антон Алиханов заявил, что летную программу по борту МС-21 планируют завершить в первом квартале 2027 года.

До этого глава «Аэрофлота» Сергей Александровский заявлял, что компания планирует получить 200 отечественных самолетов МС-21 до 2033 года. В целом перевозчик планирует нарастить долю отечественных самолетов в своем парке до половины в течение десяти лет.

Ранее глава Ростеха Олег Евтушенко назвал самолет МС-21 символом преодоления санкций.