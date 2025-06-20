«Аэрофлот» планирует получить 200 самолетов МС-21 за восемь лет

«Аэрофлот» планирует получить 200 самолетов МС-21 к 2033 году. Об этом заявил гендиректор «Аэрофлота» Сергей Александровский на Петербургском международном экономическом форуме, передает ТАСС.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

«Если оперировать конкретными периодами, то до 2030 года ожидаем 108 самолетов МС-21, до 2033 — планируем увеличить их численность до 200 самолетов», — рассказал он.

При этом он уточнил, что речь идет не о буквальных поставках, а о «готовности к подписанию твердых контрактов на ближайший период». При этом остаток по соглашениям может будет выполнен в более поздний срок.

При этом Александровский допустил перераспределение флота Boeing 737 после начала поставок МС-21 «Аэрофлоту2, в том числе в пользу лоукостера «Победа».

До этого сообщалось, что «Ростех» намерен в 2026 году приступить к поставкам самолетов SJ-100 и МС-21 в авиакомпании.

В корпорации обратили внимание на сообщения в СМИ о возможном урезании бюджетного финансирования комплексной госпрограммы развития авиаотрасли.

Госкорпорация подчеркнула, что на ее производственные планы это не повлияет.

Ранее глава Ростеха Олег Евтушенко назвал самолет МС-21 символом преодоления санкций.