Алиханов обозначил сроки получения сертификата на самолет МС-21

Летную программу по борту МС-21 планируют завершить в первом квартале 2027 года. Об этом рассказал глава Минпромторга РФ Антон Алиханов, его цитирует РИА Новости.

«С МС-21 ... где-то больше 40% мы уже отлетали летной программы. И планируем ее завершить в первом квартале следующего года и уже к июлю месяцу выйти на получение сертификата», — сказал он.

В среду, 24 июня, глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в «Ростех») Вадим Бадеха сообщил, что контракт с «Аэрофлотом» на поставку второй партии из 90 самолетов МС-21 согласован, его подпишут в ближайшее время.

До этого глава «Аэрофлота» Сергей Александровский заявлял, что компания планирует получить 200 отечественных самолетов МС-21 до 2033 года. В целом перевозчик планирует нарастить долю отечественных самолетов в своем парке до половины в течение десяти лет.

МС-21 - отечественный проект ближне-среднемагистрального пассажирского самолета, который сменит Ту-154 и семейство Ту-204 на российском рынке. Его считают альтернативой самолетам иностранного производства.

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