Самолет МС-21 назвали символом преодоления Россией западных санкций

Самолет МС-21 оказался символом преодоления Россией санкций, наложенных Западом. Об этом заявил директор Ростеха Олег Евтушенко, передает РИА Новости.

«МС-21 стал символом преодоления санкционного давления. Несмотря на уход иностранных партнеров, с которыми изначально создавался этот самолет, проект не просто жив, а готов пережить «Боинг»», — отметил он.

По словам Евтушенко, скоро в Жуковском начнутся сертификационные испытания воздушного судна.

«Ростех» намерен в 2026 году приступить к поставкам самолетов SJ-100 и МС-21 в авиакомпании.

В корпорации обратили внимание на сообщения в СМИ о возможном урезании бюджетного финансирования комплексной госпрограммы развития авиаотрасли.

Госкорпорация подчеркнула, что на ее производственные планы это не повлияет.

7 мая МС-21, оснащенный новыми российскими системами и агрегатами, совершил беспосадочный перелет из Иркутска на аэродром в подмосковном Жуковском.

Ранее в России начали создавать Wi-Fi-оборудование для отечественных самолетов.