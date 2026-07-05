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Общество

Более сотни АЗС Крыма обеспечат свободную продажу топлива 5 июля

Министр Воронкин: Крыму в воскресенье будут продавать топливо на 112 АЗС
Михаил Воскресенский/РИА Новости

Топливо в Крыму в воскресенье будет в свободной продаже на 112 автозаправочных станциях (АЗС). Об этом сообщил министр топлива и энергетики республики Владимир Воронкин на своей странице во «ВКонтакте».

«Сегодня, 05.07.2026 заправка транспортных средств будет производиться на 112 АЗС, реестр которых размещен на сайте министерства топлива и энергетики Республики Крым, а также в социальных сетях», — написал он.

С 22 мая ограничения на продажу топлива ввели в Севастополе, с 29 мая — в Крыму.

Министр топлива и энергетики республики Крыма накануне сообщил, что ситуация с топливом остается напряженной.

4 июня президент РФ Владимир Путин подписал закон, направленный на стабилизацию ситуации с топливом на российском рынке и поддержку отечественных нефтеперерабатывающих предприятий.

Ранее в Госдуме призвали автовладельцев терпеть из-за нехватки топлива.

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