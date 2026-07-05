Патрушев рассказал о внимании РФ к повышению конкурентоспособности морского транспорта

Россия уделяет особое внимание повышению конкурентоспособности морского транспорта. Об этом заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев в поздравлении с Днем работников морского и речного флота, передает РИА Новости.

«Сегодня государство уделяет особое внимание повышению конкурентоспособности российского морского транспорта на рынке морских перевозок, интенсификации освоения шельфовых месторождений, удовлетворению потребностей бизнеса в современной продукции отечественного судостроения, развитию внутренних водных путей, реализации проектов национальных и международных транспортных коридоров», — заявил Патрушев.

Он добавил, что президент РФ Владимир Путин ставит задачи по развитию морского транспорта на уровне, гарантирующем транспортную независимость и экономическую безопасность страны.

3 июля помощник Путина заявил, что создание военно-морского альянса Европы и Украины надо учесть в перечне военных опасностей и угроз России.

Ранее Патрушев заявил об отстутствии попыток Великобритании перехватывать российские танкеры.