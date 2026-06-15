Британские власти не пытались перехватывать российские танкеры, которые в сопровождении Военно-морского флота (ВМФ) РФ следовали через пролив Ла-Манш. Об этом в интервью «Российской газете» помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.

Он подчеркнул, что ВМФ России за счет своей выучки и решительности должен перехватывать инициативу и навязывать свою волю оппонентам у их берегов. По словам Патрушева, «нужно самим оказываться под носом у вероятного противника». В качестве примера глава Морской коллегии привел проводку силами ВМФ российских гражданских судов в проливе Ла-Манш, буквально у берегов Великобритании. Патрушев указал, что «ни один британский корабль, ни один самолет даже не шелохнулись, чтобы перехватить наш конвой».

15 апреля сообщалось, что фрегат Черноморского флота России «Адмирал Григорович» обеспечил сопровождение двух танкеров в непосредственной близости от побережья Великобритании. Несмотря на присутствие российского военного судна в районе Ла-Манша, Военоо-морские силы Великобритании воздержались от активных мер противодействия движению танкеров и ограничились дистанционным наблюдением за группой.

Ранее Россия предупредила Британию о последствиях захвата российских судов.