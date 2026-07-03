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Политика

Патрушев заявил о новой опасности для России на море

Патрушев назвал создание военно-морского альянса Европы и Украины угрозой для РФ
Павел Бедняков/РИА Новости

Создание военно-морского альянса Европы и Украины надо учесть в перечне военных опасностей и угроз России. Об этом заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев, пишет РИА Новости.

По его словам, активность этого альянса существенно осложняет военно-политическую обстановку на западе Арктики, в северной Атлантике, Северном, Балтийском и Черном морях.

Патрушев отметил, что Военно-морской флот (ВМФ) России будут развивать до уровня, гарантирующего нанесение критического ущерба любому потенциальному противнику. Укрепление ВМФ он отнес к числу приоритетных целей страны для поддержания стабильности в Мировом океане и обеспечения статуса России как великой морской державы.

До этого глава ВМФ Великобритании генерал Гвин Дженкинс заявил, что Британия и еще девять европейских стран хотят создать объединенные военно-морские силы «для сдерживания будущих угроз со стороны России» на севере континента. Он уточнил, что многонациональные морские силы будут действовать в качестве «дополнения к НАТО». Ожидается, что новые военно-морские силы займутся совместной подготовкой и обучением бойцов. Управляться они будут из штаба в Британии.

Ранее стало известно, что ВМФ России возвращают в строй советского «монстра».

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