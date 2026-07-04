Дешевый китайский экспорт грозит уничтожением среднему бизнесу в Германии

Китай наносит удар по оплоту промышленности Германии, который состоит из тысячи нишевых немецких компаний. Об этом пишет газета The Wall Street Journal (WSJ).

По данным издания, впервые Германия начала импортировать из Китая больше высокотехнологичной продукции, чем поставлять. Китай сокращает разрыв в качестве товаров и предлагает цены вдвое ниже, что вынуждает немецкие компании закрывать рабочие места и переносить производство в Китай.

Отмечается, что немецкая промышленность теряет более 10 тысяч рабочих мест ежемесячно, а объем промышленного производства в стране сократился примерно на 10% в период с февраля 2022 года до начала 2026 года.

До этого канцлер Германии Фридрих Мерц объяснил, почему немецкая экономика перестала быть конкурентоспособной во многих отраслях. По его словам, на сегодняшний день в Германии существует проблема с ценовой конкурентоспособностью, страна стала слишком дорогой.

В начале мая сообщалось, что бундесрат отказался одобрять обещанную правительством Мерца антикризисную выплату для работников. Канцлер вместе с министром финансов Ларсом Клингбайлем ранее предлагал ввести премию в размере €1 тыс. на фоне энергокризиса. Планировалось, что работодатели перечислят эти средства сотрудникам, не удерживая налоги.

Ранее Дмитриев дал совет Мерцу по спасению экономики Германии.