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В России планируют снизить норматив продаж дизеля на бирже

Норматив продаж дизеля на бирже планируют снизить до 10%
Shutterstock

Норматив продаж дизельного топлива на биржевых торгах намерены снизить. Об этом сообщили журналистам в Минэнерго РФ, передает RT.

Уточняется, что норматив обязательных продаж дизтоплива планируется снизить с 16% до 10%. Соответствующее решение в настоящее время готовится.

Накануне российское правительство временно снизило норматив обязательных продаж на биржевых торгах бензина 5-го класса с 15% до 10% от объема производства. Как подчеркнули в кабмине, принятое решение направлено на стабилизацию внутреннего рынка нефтепродуктов.

В последние недели автомобилисты в разных регионах России все чаще сталкиваются с нестандартной ситуацией. На одной АЗС заканчивается Аи‑95, на соседней отсутствует Аи‑92, а еще через несколько километров бензин есть в полном объеме. Очереди возникают не везде одновременно, поэтому поиск топлива для некоторых водителей превращается в поездку сразу по нескольким адресам. Как выиграть в этой «бензиновой лотерее» — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Новак поручил разработать меры для стабилизации ситуации с топливом в регионах.

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