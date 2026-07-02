Правительство приняло еще одно решение для стабилизации рынка нефтепродуктов

Российское правительство временно снизило норматив обязательных продаж на биржевых торгах бензина 5-го класса с 15% до 10% от объема производства. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

«Постановление об этом подписано. Принятое решение направлено на стабилизацию внутреннего рынка нефтепродуктов», — подчеркнули в правительстве.

Данные изменения будут действовать в период с 1 июля по 30 сентября текущего года.

2 июля пресс-служба правительства РФ сообщила, что вице-премьер Александр Новак поручил подготовить конкретные меры для стабилизации ситуации с топливом в регионах.

30 июня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что Россия начала переговоры с другими странами об импорте нефтепродуктов. По его словам, это нужно, чтобы сбить ажиотажный спрос и стабилизировать внутренний рынок. Из каких стран может поставляться топливо, в Кремле не уточнили. Эксперты считают, что это могут быть Белоруссия или Казахстан. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в ЦБ оценили влияние ситуации на топливном рынке на экономику России.