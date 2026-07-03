В ЦБ исключили заморозку вкладов россиян

Заморозка депозитов граждан России является абсурдной и невозможной в любых обстоятельствах. С таким мнением выступил заместитель председателя Центрального банка России Алексей Заботкин в интервью на «Радио РБК».

«Это настолько абсурдно. Видимо, наиболее абсурдные теории, они умирают сложнее всего», — отметил он, отвечая на заданный вопрос.

Согласно прогнозу доцента Финансового университета при правительстве РФ Игоря Балынина, в условиях ожидаемого смягчения ключевой ставки доходность банковских депозитов будет варьироваться в зависимости от их длительности. Так, краткосрочные вклады (до трех месяцев) будут приносить 13,5–14,25% годовых, на срок до полугода ставки составят 13–13,5%, а для годовых депозитов доходность снизится до 12–13%.

Эксперт рекомендует гражданам обратить внимание на инструменты со сроком размещения более трех месяцев. В качестве примера он привел расчет: при открытии полугодового вклада на сумму 200 тысяч рублей под 13% годовых, к началу 2027 года капитал увеличится до 213 тысяч рублей.

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