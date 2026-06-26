Россиянам назвали самый выгодный срок банковского вклада

Финансист Селезнев: сейчас наиболее выгодно открывать вклад на один год

Сейчас наиболее выгодный срок для банковского вклада — один год. Такое мнение «Газете.Ru» высказал эксперт по фондовому рынку «Гарда Капитал» Кирилл Селезнев.

«Наиболее выгодно открывать депозит на один год. Топ-10 банков дают по годовым вкладам 12–13%, при этом деньги не заморожены надолго, а через год вы снова окажетесь на рынке и сможете переложиться в новые условия. Вкладчик фиксирует высокую доходность и уже через год сможет снова выбрать наиболее выгодные условия. Вклады на два-три года сейчас обычно приносят лишь 9–11% годовых. Это связано с тем, что банки ожидают дальнейшего снижения ключевой ставки и не хотят привлекать дорогие длинные деньги. Короткие депозиты сроком три-шесть месяцев также уступают годовым по доходности», — отметил Селезнев.

По его словам, часть накоплений стоит распределять между разными инструментами, и оптимальной может быть так называемая лестничная стратегия.

«Простая схема для частного вкладчика: 30% разместить на три-шесть месяцев как ликвидную подушку, 50% — на 12–18 месяцев, чтобы зафиксировать текущую ставку, еще 20% — на два-три года или в облигации федерального займа через индивидуальный инвестиционный счет третьего типа», — сказал эксперт.

При выборе срока вклада он посоветовал учитывать не только размер ставки, но и возможную потребность в деньгах: если вклад закрыть досрочно, проценты, как правило, будут потеряны.

Селезнев также рекомендовал сравнивать предложения разных банков, а не ориентироваться только на привычную кредитную организацию. По словам финансиста, многие вкладчики также совершают ошибку, выбирая депозит исключительно по максимальной ставке, не обращая внимания на дополнительные условия.

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