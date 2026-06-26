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Бизнес

Россиянам назвали самый выгодный срок банковского вклада

Финансист Селезнев: сейчас наиболее выгодно открывать вклад на один год
Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Сейчас наиболее выгодный срок для банковского вклада — один год. Такое мнение «Газете.Ru» высказал эксперт по фондовому рынку «Гарда Капитал» Кирилл Селезнев.

«Наиболее выгодно открывать депозит на один год. Топ-10 банков дают по годовым вкладам 12–13%, при этом деньги не заморожены надолго, а через год вы снова окажетесь на рынке и сможете переложиться в новые условия. Вкладчик фиксирует высокую доходность и уже через год сможет снова выбрать наиболее выгодные условия. Вклады на два-три года сейчас обычно приносят лишь 9–11% годовых. Это связано с тем, что банки ожидают дальнейшего снижения ключевой ставки и не хотят привлекать дорогие длинные деньги. Короткие депозиты сроком три-шесть месяцев также уступают годовым по доходности», — отметил Селезнев.

По его словам, часть накоплений стоит распределять между разными инструментами, и оптимальной может быть так называемая лестничная стратегия.

«Простая схема для частного вкладчика: 30% разместить на три-шесть месяцев как ликвидную подушку, 50% — на 12–18 месяцев, чтобы зафиксировать текущую ставку, еще 20% — на два-три года или в облигации федерального займа через индивидуальный инвестиционный счет третьего типа», — сказал эксперт.

При выборе срока вклада он посоветовал учитывать не только размер ставки, но и возможную потребность в деньгах: если вклад закрыть досрочно, проценты, как правило, будут потеряны.

Селезнев также рекомендовал сравнивать предложения разных банков, а не ориентироваться только на привычную кредитную организацию. По словам финансиста, многие вкладчики также совершают ошибку, выбирая депозит исключительно по максимальной ставке, не обращая внимания на дополнительные условия.

Ранее россиянам объяснили, когда лучше дробить вклады между банками.

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