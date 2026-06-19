Стало известно, что будет со ставками по вкладам после решения ЦБ

Банки будут предлагать большинство депозитов сроком до трех месяцев под 13,5–14,25% годовых. По вкладам до шести месяцев ставки могут быть около 13–13,5%, а по депозитам на 6–12 месяцев — 12–13% после снижения ключевой ставки. Такой прогноз «Газете.Ru» дал кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

Экономист посоветовал россиянам внимательнее смотреть на вклады сроком больше трех месяцев. Например, если сейчас положить 200 тыс. рублей на полгода под 13% годовых, ближе к 2027 году сумма вырастет примерно до 213 тыс. рублей, уточнил он.

Балынин рекомендовал разделить сбережения на несколько частей и разместить их на накопительный счет с начислением на ежедневный остаток (чтобы была возможность использования на текущие потребности), а также на банковские вклады.

«По возможности стоит присматриваться к вкладам на срок, превышающий три месяца. Среди вкладов на трехлетний срок я бы особенно присмотрелся к тем, по которым ставка является плавающей и равна значению ключевой ставки с ежемесячной капитализацией. Также целесообразно обращать внимание на предложения с дополнительными вариантами повышения ставки по вкладу. Например, банки доплачивают новым вкладчикам или на «новые деньги»: конкретные условия в разных кредитных организациях отличаются, поэтому надо их внимательно читать», — отметил Балынин.

По его мнению, текущая тенденция с доплатой за «новые деньги» в банке может смениться тенденцией с поощрением за сохранение средств в том же банке, допустил Балынин.

19 июня ЦБ снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов, до 14,25%. Что будет с вкладами, кредитами и рублем — в материале «Газеты.Ru».

Ранее была спрогнозирована средняя ключевая ставка в 2026 году.