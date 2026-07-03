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Набиуллина рассказала об ожиданиях Центрального банка России по ключевой ставке

Набиуллина: Банк России повысил ожидания по траектории ключевой ставки
Михаил Воскресенский/РИА Новости

Центральный банк России повысил ожидания по траектории ключевой ставки, заявила председатель регулятора Эльвира Набиуллина. Об этом сообщает РИА Новости.

По ее словам, ожидания сместились «чуть вверх». Набиуллина добавила, что на это влияет будущая оценка риск-премий, в том числе определенность и неопределенность бюджетной политики.

До этого руководитель группы макроэкономики и фондового рынка УК «Альфа-Капитал» Александр Джиоев заявил, что к концу 2026 года ключевая ставка снизится до 13–13,5%.

ЦБ на заседании 19 июня снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов, до 14,25%. Это девятое подряд уменьшение ставки. По мнению экономистов и финансовых аналитиков, опрошенных «Газетой.Ru», банки начнут снижать ставки по вкладам и кредитам в ближайшие две недели после заседания ЦБ. Что будет с курсом рубля и какое решение по ключевой ставке Банк России может принять на следующем заседании — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в ЦБ предупредили россиян о ключевой ставке.

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