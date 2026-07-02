В России ожидают дальнейшего снижения ключевой ставки

К концу 2026 года ключевая ставка снизится до 13–13,5%, спрогнозировал для «Газеты.Ru» руководитель группы макроэкономики и фондового рынка УК «Альфа-Капитал» Александр Джиоев.

Он сказал, что одним из факторов, на который будет ориентироваться ЦБ при принятии решений по ставке, будет динамика цен на топливо.

«Динамика цен на топливо является весьма значимым фактором для инфляции. Здесь стоит выделить прямой и опосредованный вклад в динамику инфляции. Само по себе моторное топливо занимает 4,801% в корзине ИПЦ, что сопоставимо с весом плодоовощной продукции (4,755%). Однако стоимость топлива напрямую влияет на логистические издержки, поэтому устойчивое увеличение цен на топливо рано или поздно начнет отражаться на стоимости более широкого круга товаров. Отсюда и значимость бензина с точки зрения инфляционной динамики», — отметил Джиоев.

По его мнению, ситуация на топливном рынке уже повлияла на решения Банка России.

Безусловно, бюджетная политика остается основным стоп-фактором, который сдерживает регулятора от более быстрого снижения ключевой ставки, добавил экономист. Однако устойчивое увеличение цен на моторное топливо может привести к ускорению инфляции и в других товарных категориях, что станет дополнительным аргументом в пользу сохранения более высокой ключевой ставки на протяжении длительного периода, считает эксперт.

По его словам, ожидания более высокой ключевой ставки на более длительный период уже привели к росту доходностей на долговом рынке. Это также означает, что жесткая денежно-кредитная политика будет дольше оказывать давление на экономическую активность, подчеркнул Джиоев. При прочих равных условиях экономика будет расти медленнее, чем в сценарии, где проблемы на топливном рынке отсутствуют, заключил экономист.

Ранее ЦБ снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов, до 14,25%.