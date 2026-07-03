Цена золота превысила $4200 за унцию

Цена фьючерса на золото превысила отметку в $4200 на торгах впервые с 22 июня

Стоимость августовского фьючерса на золото на бирже Comex превысила отметку $4200 за тройскую унцию впервые с 22 июня 2026 года. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Стоимость контракта составляла $4205,4 за тройскую унцию, что на 1,93% выше уровня предыдущего закрытия.

По состоянию на 4:24 по московскому времени цена фьючерса выросла на 1,96% и достигла $4206,7 за тройскую унцию.

К 4:28 по московскому времени рост немного замедлился.

В начале 2026 года цены на золото демонстрировали рекордные показатели, а затем обрушились и задержались на уровне $5000 за тройскую унцию. Директор управления продаж и клиентского обслуживания ИК Fontvielle Руслан Спинка отметил, что такие колебания котировок связаны с высоким спросом инвесторов на защищенные активы, а с учетом того, что рост цен не подкреплялся объективными причинами, в этом прослеживается приток спекулятивного капитала.

По словам главы учрежденной Минфином РФ компании «Росвексель» Османа Кабалоева, сложно прогнозировать, будет ли в 2026 году рекорд по покупке физического золота. В России добывается более 330 тонн золота, в ближайшие годы прогнозируется рост уровня добычи в стране, добавил он.

Ранее эксперт предрек колебание цен на золото и серебро.