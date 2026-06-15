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Бизнес

Аналитик рассказал, можно ли хранить все сбережения в золоте

Кабалоев: не стоит хранить все сбережения в золоте
Павел Лисицын/РИА Новости

Не стоит хранить все сбережения в золоте, лучше диверсифицировать инвестиционный портфель. Об этом РИА Новости рассказал глава учрежденной Минфином РФ компании «Росвексель» Осман Кабалоев.

По словам эксперта, сложно прогнозировать, будет ли в 2026 году рекорд по покупке физического золота. В России добывается более 330 тонн золота, в ближайшие годы прогнозируется рост уровня добычи в стране, добавил он.

До этого инвестиционный стратег «Гарда Капитал» Александр Бахтин говорил, что россиянам оптимально держать в валюте 30–40% сбережений, чтобы снизить потери при резких колебаниях курса рубля.

При этом эксперт посоветовал делать ставку не столько на наличную валюту, сколько на валютные и квазивалютные инструменты. К первым он отнес вклады в юанях, дирхамах и юаневые облигации российских компаний. Среди квазивалютных инструментов эксперт выделил замещающие облигации и золото.

Ранее эксперт рассказал, что хранить наличные доллары бессмысленно.

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