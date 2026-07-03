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Крупнейшая за четыре месяца партия саудовской нефти пересекла Ормузский пролив

Bloomberg: Саудовская Аравия отправила 8 млн баррелей нефти через Ормуз
Hamad I Mohammed/Reuters

Четыре супертанкера с нефтью из Саудовской Аравии пересекли Ормузский пролив. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные сервисов, отслеживающих морские перевозки.

По данным агентства, танкеры компании Bahri перевозят 8 млн баррелей нефти из порта Рас-Таннура, который находится на побережье Персидского залива.

Таким образом Эр-Рияд провел через водную артерию крупнейшую партию этого топлива с начала войны США и Израиля против Ирана в феврале.

До этого США предложили Ирану частично разморозить его зарубежные активы при условии сохранения бесплатного судоходства через Ормузский пролив.

25 июня представители США и государств Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива выступили с совместным заявлением, в котором высказались против наложения транзитных пошлин в акватории Ормузского пролива. В документе подчеркивается, что свободное и беспрепятственное движение судов в этом районе является ключевым условием как региональной, так и мировой стабильности.

Ранее эксперт рассказал, вернется ли Ормузский пролив к довоенному состоянию.

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