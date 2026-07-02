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Киргизия попросила соседей помочь с топливом

Киргизия попросила у России, Белоруссии и Казахстана помощи с поставками топлива
Максим Богодвид/РИА Новости

Киргизия обратилась к соседям с просьбой помочь обеспечить стабильные поставки топлива на фоне опасений из-за потенциального дефицита. Об этом говорится в заявлении минэнерго республики.

В ведомстве уточнили, что обращения были направлены в адрес компетентных органов Казахстана, России, Белорусии, Азербайджана, Узбекистана и Туркменистана. Параллельно ведутся переговоры по диверсификации поставок и расширению международного сотрудничества в энергетической сфере. Кроме того, в Киргизии ведут работу по расширению собственных возможностей по переработке нефти.

Причинами потенциального дефицита топлива в Киргизии названы геополитическая напряженность на Ближнем Востоке, риски в международной логистике и рост мировых цен на нефть.

До этого агентство Reuters со ссылкой на четыре источника сообщило, что Россия ведет переговоры с Казахстаном об импорте топлива. Однако министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов опроверг эту информацию, заявив, что не получал от российской стороны запросов о поставках топлива. В минэнерго страны отметили, что готовы рассмотреть поставки топлива в Россию при официальном обращении и наличии свободных ресурсов.

Ранее россиянам рассказали, как экономить бензин.

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