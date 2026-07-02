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В минэнерго Казахстана прокомментировали возможные поставки топлива в РФ

Минэнерго Казахстана готово рассмотреть поставки ГСМ при официальном запросе
Константин Михальчевский/РИА Новости

Минэнерго Казахстана готово рассмотреть поставки топлива в Россию при официальном обращении и наличии свободных ресурсов. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«В случае поступления официальных обращений от правительства РФ о приобретении автомобильного топлива Казахстан готов рассмотреть возможность реализации ГСМ», — пояснили в министерстве.

Казахстанские власти подчеркнули, что поставки могут происходить только на взаимовыгодных коммерческих условиях и «при условии отсутствия рисков для обеспечения потребностей граждан и экономики Казахстана».

26 июня министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов заявил, что не получал от российской стороны запросов о поставках топлива.

До этого агентство Reuters со ссылкой на четыре источника сообщило, что Россия ведет переговоры с Казахстаном об импорте топлива.

Также 26 июня вице-премьер России Александр Новак заявил, что в России достаточно объемов топлива для обеспечения внутреннего рынка.

Ранее россиянам рассказали, как экономить бензин.

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