В Казахстане раскрыли, запрашивала ли Россия у страны бензин

Казахстан заявил, что не получал от России запросов о поставках топлива

Казахстан не получал от российской стороны запросов о поставках топлива. Об этом в кулуарах совместного заседания палат парламента заявил министр энергетики страны Ерлан Аккенженов, его слова приводит Kazinform.

«Официальных запросов от России у нас не было», — сказал он.

При этом, как указал Аккенженов, Минэнерго в случае такого запроса готово его рассмотреть.

До этого агентство Reuters со ссылкой на четыре источника сообщило, что Россия ведет переговоры с Казахстаном об импорте топлива.

26 июня вице-премьер России Александр Новак заявил, что в России достаточно объемов топлива для обеспечения внутреннего рынка.

22 июня официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заверил, что правительство России взаимодействует с нефтяными компаниями для борьбы с ростом цен на бензин и дизель. Федеральная антимонопольная служба также борется с завышением цен на топливо и уже выявила сговор трех продавцов. Кроме того, регионы РФ принимают и свои меры по контролю за ситуацией на рынке. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее россиянам рассказали, как экономить бензин.